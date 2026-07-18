Sahte ihbar oyunu bozuldu! Samsun'daki 19 yıllık Ali Sarıoğlu cinayeti çözüldü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulması, kamu vicdanını yakından ilgilendiren kapalı dosyaların yeniden açılmasını sağladı. Bu adımın ardından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ali Sarıoğlu cinayetinin aydınlatılması için düğmeye basıldı. Yürütülen koordine çalışmalar kapsamında, olay hakkında bilgi sahibi olduğu tespit edilen 11 şahsın ifadeleri alınarak soruşturma dosyasına eklendi. Gelişen bulgular ışığında şüpheli olarak belirlenen 12 şahıstan 4'ü, 14 Temmuz 2026 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda yakalandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) olayın yaşandığı tarih aralığını kapsayacak şekilde HTS kayıtları talep edildi. Dosya için özel olarak görevlendirilen yeminli bilirkişiler, bu kayıtlar üzerinden daraltılmış baz çalışması gerçekleştirerek kapsamlı bir rapor hazırladı. Teknik raporun ışığında şüphelilerin geçmişte alınan ifadeleri mercek altına alındı. Yapılan çapraz incelemelerde, şüpheli şahısların beyanlarında ismi geçen tanıkların sonradan verdikleri ifadelerin çeliştiği; şüphelilerin anlatımlarının ise tanık beyanlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği gün yüzüne çıkarıldı.

İSTANBUL'DAN YAPILAN SAHTE İHBARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Olaydan bir gün sonra, 9 Eylül 2007 tarihinde saat 22:30 sıralarında Samsun İl Jandarma Komutanlığına ait hattı arayan 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek bir şahıs, asılsız bilgiler vermişti. İhbarcı, cinayetin Y.G.’nin azmettirmesi sonucunda G.A. tarafından işlendiğini öne sürmüş, ancak o dönem yapılan kolluk çalışmalarında bu şahısların olayla bağlantısını ortaya koyacak herhangi bir maddi delil tespit edilememişti.

Yıllar sonra yapılan geriye dönük teknik iz sürme, bu hedeflenmiş aramanın İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi No:149 adresinden yapıldığını ortaya çıkardı. İhbarın, şüpheli şahıslarla doğrudan bağlantısı bulunan K.K. isimli kişi tarafından gerçekleştirildiği kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

Çevresinde "Kör Ali" lakabıyla tanınan Ali Sarıoğlu, 8 Eylül 2007 tarihinde söz konusu bölgede ateşli silah ile başından vurulmuş vaziyette ölü olarak bulunmuştu. Kasten öldürme olayıyla ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırığı ile beyin harabiyeti ve kanaması sonucu gerçekleştiği belirlenmişti. Raporda ayrıca, mermi giriş delikleri etrafında barut is ve hasarı bulunmaması sebebiyle atışın kısa namlulu silah için 40 santimetrenin dışından, yani uzak atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varılmıştı. Mevcut tüm adli kayıtların, olay yeri inceleme tutanaklarının ve kriminal bulguların sil baştan değerlendirilmesiyle 19 yıllık karanlık dosya aydınlatılmış oldu.