Sahte ilanlar engellenecek: Emlakta yetki doğrulaması zorunlu oluyor

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin ikinci aşaması genişletildi. 1 Şubat 2026’dan itibaren satılık konut, arsa ve işyeri ilanlarında yetki doğrulaması olmadan ilan verilemeyecek.

Sahte ilanlar ve suni fiyat artışlarına karşı emlak piyasasında yeni dönem başlıyor. Yetkisiz ilan girişlerini engellemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin ikinci aşaması genişletildi. Buna göre, mal sahibi tarafından yetkilendirilmeyen emlakçılar satılık taşınmaz ilanı veremeyecek.

İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023’ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlanmıştı. Sistemin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise önce 1 Ocak’ta kiralık taşınmazlar, ardından 7 Nisan itibarıyla satılık işyeri ilanları için zorunlu hale geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu kapsama satılık konutlar da eklendi. 1 Şubat 2026’dan itibaren konut, arsa ve işyeri dahil tüm satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulaması yapılmadan ilan girişi gerçekleştirilemeyecek.

Yeni sistemin işleyişine göre bireysel ilan verenler için yetki doğrulaması zorunluluğu bulunmuyor. Vatandaşlar, kimlik doğrulaması yaparak taşınmaz sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımları adına ilan oluşturabilecek.

EMLAKÇILAR İÇİN YETKİ ZORUNLULUĞU

Emlakçılar için ise yetki zorunluluğu getirildi. Taşınmaz sahibi önce emlak işletmesiyle yetkilendirme sözleşmesi imzalayacak, ardından e-Devlet üzerinden “EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri” hizmetiyle ilgili emlak ofisine yetki verecek.

Emlak işletmeleri yalnızca sahipleri tarafından kendilerine yetki verilmiş taşınmazlar için ilan girişi yapabilecek. İlan girişinde taşınmaz numarasının belirtilmesi gerekecek ve sistem otomatik yetki kontrolü gerçekleştirecek.

