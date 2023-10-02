Sahte İş İlanlarına Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi

BEYZA NUR ÇAKIR

İnternette yayınlanan iş ilanları hem iş veren hem de iş arayanların en çok başvurduğu yöntemlerden biri. Ancak bu süreç sahte ilanlardan ve bu yolla insanları dolandırmak isteyenlerden geçilmiyor.

Sahte İş İlanlarına Dikkat

Milyonlarca insan iş hayali kurup başvurdukları sitelerde hayal kırıklığına uğruyor. Dolandırıcılar sahte kariyer siteleri ile iş arayanlardan para talep ediyor ve kişisel bilgileri ele geçirerek yasa dışı bahis sitelerinde para transferleri yapıyor. İşsizlik oranlarının artmasıyla özellikle yeni mezunlar, ismi pek bilinmeyen bu sitelere başvurup, tüm bilgilerini açılan sayfaya kaydediyor.