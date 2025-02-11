Sahte kanser ilacı üreten çete çökertildi! 2 milyar TL’lik sahte ilaç ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sahte kanser ilaçları üreten organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında İstanbul’da 4 depo ve 1 imalathaneye yapılan baskınlarda, sahte ilaç üretimi gerçekleştiren çete üyeleri yakalandı.

MİLYONLARCA SAHTE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç üretiminde kullanılan dolum makinesi, 350 kg toz hammadde, 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sahte ilaç üretmek suçlarından soruşturma başlatıldı.

”OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte ilaç üreten bu suç örgütünün çökertilmesini vurgulayarak, “İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nı tebrik ederek, benzer suçlara karşı mücadelenin süreceğini belirtti.