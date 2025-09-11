Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası: Özel okullarda diploma skandalı

İstanbul merkezli 5 ilde sahte diploma çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan soruşturmalarda, yakalanan şüphelilerin rüşvet karşılığında özel okullara bina sağlamlığını gösteren “karot raporu” düzenledikleri ortaya çıktı.

Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası: Özel okullarda diploma skandalı
Yayınlanma:

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 46 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SAHTE KAROT RAPORLARI DÜZENLENMİŞ

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, şüphelilerin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporları için de rüşvet karşılığında sahte rapor düzenledikleri belirlendi.

YABANCI UYRUKLULARA DENKLİK BELGESİ İÇİN RÜŞVET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Türkiye’ye eğitim görmek amacıyla gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları sırasında rüşvet alındığı ortaya çıktı.

Ayrıca, liselerden atılmış veya mezun olamamış öğrencilerin açık/akşam gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içinde mezun edilmeleri karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

