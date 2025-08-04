Sahte kripto, sahte ürün, yasa dışı bahis! 1 milyarlık vurguna jandarma darbesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin 6 il merkezli olmak üzere 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlediğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına karıştığı tespit edilen 44 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık.”

24 KİŞİ TUTUKLANDI, 12 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 12’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geriye kalan 8 şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden “kripto borsasında para kazanma” vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, yine sosyal medya platformlarında sahte ürün satış ilanlarıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca internet ortamında yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirdikleri ve yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonların İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli olarak; Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman illerini kapsadığı aktarıldı.

Yakalanan şüpheliler hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Bilişim Sistemine Girme” ve “Yasa Dışı Bahis” suçlarından Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.