Sahte madeni euro operasyonu: 6 gözaltı, 1 tutuklama!

Operasyonda alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheliye de hapsi verildi. İstanbul'da ürettikleri sahte madeni eurolar Edirne'de piyasaya sürüldükleri tespit edilen şüpheliler hakkında Edirne Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kent çapında piyasaya sürülen sahte 2 euroların sürüldüğünü belirledi.

Yapılan sonuçlar, paraların İstanbul'daki bir atölyede üretildiği anlaşıldı. Söz konusu adrese yapılan baskıda, 947 adet sahte 2 euroluk madeni para, para tabanında kullanılan 61 metal kalıp, avro boyutlu metal plakalar, 1050 adet farklı boyut ve boyutlandırma içi boş halka, 200 farklı boyutlu para göbeği, bir lazer kesim cihazı, kompresörlü pres makinesi , metal delme matkabı, ruhsatsız tabanca ve 16 adet şarjlı tablet ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'dan Edirne'ye getirilen şüpheliler, operasyonların ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.