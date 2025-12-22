Sahte polis ve savcı çetesine 9 ilde şafak baskını

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda tutuklama kararı çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sahte polis ve savcı çetesine 9 ilde şafak baskını
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Elde edilen deliller ışığında operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

PANİK YARATIP PARALARI TOPLADILAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri de deşifre edildi. Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan şebeke üyelerinin, eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Zanlıların, telefonda ulaştıkları mağdurlar üzerinde panik yaratarak ellerindeki para ve altınları aldıkları belirlendi. Ayrıca bazı mağdurların, şüpheliler tarafından suç örgütünün banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildikleri saptandı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu, dolandırıcıların yakalanmamak için kamufle oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin, güvenlik kameralarına yakalanmamak ve kimliklerini gizlemek amacıyla eylemleri sırasında şapka ve maske taktıkları belirlendi.

25 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldıŞişhane metrosunda intihar girişimi: İstasyon kapatıldıYurt
Rusya'nın göbeğinde suikast: Putin'in kilit ismi aracında öldürüldüRusya'nın göbeğinde suikast: Putin'in kilit ismi aracında öldürüldüDünya
ankara operasyon
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Yusuf Güney gözaltına alındı
Enflasyon 2026’da yüzde 20’nin altına inecek
Sahte polis ve savcı çetesine 9 ilde şafak baskını
7 yıldır aranıyordu, serada çalışırken yakalandı
Vekiller yumruk yumruğa kavga etti!
Soylu’dan Terörsüz Türkiye mesajı
Doğu Ekspresi yarın yola çıkıyor
"Efsane Kasım" yalanına 12.9 milyon TL ceza!
Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni...
Çok Okunanlar
Altında yeni zirve! Altında yeni zirve!
Kış yüzünü gösterdi: Kar, sağanak ve buzlanma uyarısı! Kış yüzünü gösterdi: Kar, sağanak ve buzlanma uyarısı!
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Mevduat faizlerinde son durum Mevduat faizlerinde son durum
Rusya'nın göbeğinde suikast Rusya'nın göbeğinde suikast