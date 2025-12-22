Sahte polis ve savcı çetesine 9 ilde şafak baskını

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Elde edilen deliller ışığında operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

PANİK YARATIP PARALARI TOPLADILAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleri de deşifre edildi. Kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan şebeke üyelerinin, eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Zanlıların, telefonda ulaştıkları mağdurlar üzerinde panik yaratarak ellerindeki para ve altınları aldıkları belirlendi. Ayrıca bazı mağdurların, şüpheliler tarafından suç örgütünün banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildikleri saptandı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu, dolandırıcıların yakalanmamak için kamufle oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin, güvenlik kameralarına yakalanmamak ve kimliklerini gizlemek amacıyla eylemleri sırasında şapka ve maske taktıkları belirlendi.

25 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.