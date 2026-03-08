Sahte polis ve savcı çetesine başkentte suçüstü: 15 milyon liralık vurgun engellendi

Ankara'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kadını korkutarak 15 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını alan dolandırıcılar, çaldıkları serveti başka kişilere devrederken polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, başkentte yaşanan büyük çaplı bir dolandırıcılık olayına müdahale etti. 

15 MİLYON LİRALIK SERVETİ ELDEN TESLİM ETTİ

Olay, Ankara'da meydana geldi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, ağına düşürdükleri bir kadını kilometrelerce uzaklıktaki kamerasız bir alana götürdü. Bu panik hali içinde kadından elinde bulunan tüm döviz ve ziynet eşyalarını vermesini talep ettiler. Baskı altındaki mağdur kadın, toplam değeri 15 milyon lirayı bulan döviz ve altınlarını dolandırıcılara kendi elleriyle teslim etti. Ancak kadın, teslimatı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra dolandırıldığını anladı. İhbar üzerine hızla harekete geçen polis ekipleri, yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu adresi tespit etti.

PARAYI DEVREDERKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Emniyet güçleri, asıl şüphelinin mağdur kadından aldığı döviz ve ziynet eşyalarını başka kişilere aktaracağı bilgisini edindi. Şüphelinin evine parayı teslim almaya gelen şahıslar, polisin zamanında düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 15 milyon lira değerindeki tüm birikim sahibine iade edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

