Sahte polisler erasmus öğrencilerini alıkoymuştu: 3 kişi tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, Polonya ve Almanya uyruklu Erasmus öğrencilerini alıkoydu. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahte polisler erasmus öğrencilerini alıkoymuştu: 3 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, Polonya ve Almanya uyruklu Erasmus öğrencilerini alıkoydu. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye’de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin polis yeleği giydiğini, üniforma kullandığını ve yanlarında kelepçe bulundurduğunu tespit etti.

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, öğrencileri alıkoyduğu ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Galatasaray'ın iptal edilen golü: VAR konuşmaları açıklandıGalatasaray'ın iptal edilen golü: VAR konuşmaları açıklandıSpor
Yarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYarın için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu elektrikler olmayacakYurt
Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecekAltında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecekEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

erasmus sahte polis izmir
Günün Manşetleri
Tarımsal kredide şartlar düzenlendi
Türkiye'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı 10 günlük bilançoyu açıkladı
Sosyal medyadan propaganda yapan 11 şüpheli yakalandı
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek
Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!