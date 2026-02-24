Sahte polisler erasmus öğrencilerini alıkoymuştu: 3 kişi tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, Polonya ve Almanya uyruklu Erasmus öğrencilerini alıkoydu. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye’de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin polis yeleği giydiğini, üniforma kullandığını ve yanlarında kelepçe bulundurduğunu tespit etti.

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, öğrencileri alıkoyduğu ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.