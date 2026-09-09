Sahte sağlık ürünü çetesine İstanbul ve Ankara'da dev darbe! 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin kutu sahte sağlık ürünü, ilaç ve medikal bant ele geçirildi.

MASAK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİNİ YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip süreci şu şekilde gelişti:

Sahte sağlık ürünlerinin kaçak yöntemlerle sınır dışına çıkarıldığı yönündeki istihbarat üzerine savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali profil analizlerinde, şüphelilerin resmi gelirleriyle bağdaşmayan yüksek hacimli ve şüpheli para hareketleri tespit edildi.

Kayıt dışı para akışının deşifre edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İKİ METROPOLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Mali polis ekipleri belirlenen adreslere şafak vakti operasyon gerçekleştirdi:

İstanbul ve Ankara'da önceden tespit edilen çok sayıda ikamet, depo ve iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Şebeke yöneticisi ve üyesi olduğu belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE KUTU SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde ve depolarda yapılan detaylı aramalarda insan sağlığını tehdit eden yüklü miktarda malzeme ele geçirildi:

9 bin 548 kutu kaçak ve sahte takviye edici gıda,

75 kutu reçeteye tabi veya sahte ilaç,

69 kutu medikal sağlık bandı muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.