Sahte sucuk üretiminden ceza alan rektörden ilginç savunma

Aydın'da bulunan Adnan Menderes Üniversitesi'nin rektörü hakkında ortaya çıkan gerçekler gündem konusu oldu.

Rektör Osman Selçuk Aldemir'in 1995 yılında Kafkas Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaparken, sahte sucuk üretmekten 3 ay meslekten men cezası aldığı ortaya çıktı. Bu suç nedeniyle 3 ay hapis cezasına çarptırılan Aldemir, hapse girmek yerine mahkeme tarafından karar verilen 1 milyon 180 bin lira para cezasını ödediği de öğrenildi.

Daha önce Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı özel bir diş hastanesini kapatması ile gündeme gelmişti. Rektör, sürekli gelen hasta bakılmıyor şikayetleri üzerine kuruma denetime gitmiş, personelin saygısız davranışlarını görmüş ve sağlık kuruluşunu kapatmıştı.

REKTÖRDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Manşet Aydın Gazetesi’nin haberine göre, "Uyduruktan bir şey." yorumunda bulunan ADÜ Rektörü, "26 yıl önceki bir olay. Bir yerlerden bir şeyler pompalanıyor yani. Durup dururken nereden çıktı? Hapis cezası yok zaten. 26 yıl önce daha yeni mezun olmuşuz 3 ay bir yerde çalışmışım olay o" açıklamasını yaptı. Aldemir, konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini de ekledi.

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