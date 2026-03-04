Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe: 14 ilde 25 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerinin kopyasını yaparak sahte internet siteleri kuran bir suç örgütünü izlemeye aldı. Eş zamanlı operasyonlar; Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana'da düzenlendi.

SAHTE SİTELER VE SABİT HATLARLA "BORÇ ÖDEME" TUZAĞI

Polis ekiplerinin takibi sonucu, şüphelilerin kurdukları sahte internet siteleri ve edindikleri sabit telefon hatları üzerinden vatandaşlara ulaştığı belirlendi. Şebeke üyeleri, iletişim kurdukları mağdurları "borç ödeme" bahanesiyle kandırarak haksız kazanç sağladı.

Soruşturma kapsamında yapılan detaylı incelemelerde, dolandırıcılık şebekesinin toplam 23 farklı eylem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Örgütün banka hareketlerindeki toplam şüpheli işlem hacmi 810 milyon lira olarak belirlenirken, vatandaşların uğradığı tahmini maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 lira olduğu saptandı.

8 MİLYON 430 BİN LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ekiplerin 14 ilde gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten adli makamların kararıyla; şüphelilerin üzerine kayıtlı 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarındaki paralara el konuldu.

Dondurulan ve el konulan mal varlığının toplam değerinin 8 milyon 430 bin lira olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan zanlılardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.