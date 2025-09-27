Sahte vatandaşlık çetesi çökertildi! 49 kişi tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 113 şüpheliden 49’u tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise ifadelerinin ardından farklı hukuki işlemlere tabi tutulacağı öğrenildi.

İstanbul'da "yabancılara sahte yoldan vatandaşlık yolu" açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün düzenlenmişti. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Yapılan işlemler sonucunda 49 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 İLDE DEV OPERASYON

İstanbul merkezli 19 ilde yürütülen soruşturma, yabancılara sahte vatandaşlık sağlandığı iddialarını gün yüzüne çıkardı. Gözaltıların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.