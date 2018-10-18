Mevlid okutmak isteyen Nur cemati, Müftülükten veto yedi. Yeni Asya gazetesi, Cumhuriyet düşmanı Said Nursi için mevlid okutmak istedi, Ankara Müftülüğü'ne başvurdu. Ancak bu istek kabul edilmedi.

Nur cemaatine bu yıl da "Said Nursi mevlidi" için izin çıkmadı.



Gazete, 21 Ekim'de Said Nursi için mevlid okutmak amacıyla Ankara Müftülüğüne başvurdu. Müftülük Nur cematine izin vermedi.



Yeni Asya'ya Çankaya Müftülüğü'nden ret yazısı gönderildi. Yanıtta "Belirtilen tarih ve saatte adı geçen camide mevlid okutma talebiniz uygun görülmedi" denildi.



Karara tepki gösteren Yeni Asya gazetesi, "İlki 1990’da yapılıp 2000’e kadar devam eden Kocatepe mevlidlerine sonra izin verilmedi. 2014’te müsaade edildi, 2015’te Gar katliamı, 2016’da 15 Temmuz yüzünden yapılamadı. Geçen yıl da OHAL gerekçesiyle iptal edildi." ifadelerini kullandı.



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