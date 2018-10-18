İyi Parti'de 37 başkan istifa etti!
İyi Parti'de 37 başkan istifa etti!
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda
23 kişinin öldüğü göçmen faciasında flaş gelişme
23 kişinin öldüğü göçmen faciasında flaş gelişme
Ulusal Gönüllüleri Ankara'da toplandı
Ulusal Gönüllüleri Ankara'da toplandı

Said Nursi için mevlide izin yok

Mevlid okutmak isteyen Nur cemati, Müftülükten veto yedi. Yeni Asya gazetesi, Cumhuriyet düşmanı Said Nursi için mevlid okutmak istedi, Ankara Müftülüğü'ne başvurdu. Ancak bu istek kabul edilmedi.

Said Nursi için mevlide izin yok

Nur cemaatine bu yıl da "Said Nursi mevlidi" için izin çıkmadı. 

Gazete, 21 Ekim'de Said Nursi için mevlid okutmak amacıyla Ankara Müftülüğüne başvurdu. Müftülük Nur cematine izin vermedi.

Yeni Asya'ya Çankaya Müftülüğü'nden ret yazısı gönderildi. Yanıtta "Belirtilen tarih ve saatte adı geçen camide mevlid okutma talebiniz uygun görülmedi" denildi.

Karara tepki gösteren Yeni Asya gazetesi, "İlki 1990’da yapılıp 2000’e kadar devam eden Kocatepe mevlidlerine sonra izin verilmedi. 2014’te müsaade edildi, 2015’te Gar katliamı, 2016’da 15 Temmuz yüzünden yapılamadı. Geçen yıl da OHAL gerekçesiyle iptal edildi." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Said Nursi #nur cemaati #nurcular #mevlid
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.