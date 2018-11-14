Halk şairi Muhammet Yılman bestelenen eserlerinin telif hakları ile Ulusal Kanal İMECE’sine katıldı. Aydın’ın Kuyucak İlçesinde bir kıraathanede çay dağıtan Yılman, Ulusal Kanal’dan 5 hisse aldı. Yılman tek varlığı olan şiirleri ile telif haklarını, Ulusal Kanal’a miras bıraktı.

“Düşen Sarı Yapraklara” isimli şiiri ile Türk Müziğine katkı yapan, halk şairi Muhammet Yılman telif hakları ile Ulusal Kanal İMECE’sine katıldı.



TRT repertuvarında çok sayıda eseri bulunan Muhammet Yılman, Aydın’ın şirin ilçesi Kuyucak’ta bir kıraathanede çağ dağıtıyor. Türk milletinin zarafeti ve mütevazılığını yansıtan Yılman, Ulusal Kanal’dan 5 adet hisse senedi aldı.



Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in “iki günü eşit olan zarardadır” hadisini anımsatan Muhammet Yılman, varisi olarak Ulusal Kanal’ı belirledi. Yılman, hayata veda ettikten sonraki 75 yıl telif haklarını Ulusal Kanal’a miras bıraktı.



Ulusal Kanal’ı yaratanlar, gönüllülerimiz, geleceğe umut ile bakıyor.



Haber: Ufuk Akkaya

Kamera: Özgür Doğu Saymaz

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