Sait Emiri Kartel-6 operasyonunda yakalandı!

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak İzmir'de Kartel-6 operasyonuna imza atıldı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI SAİT EMİRİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri'nin "Kartel-6" operasyonu sonucu yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, toplamda 4 kişinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ifade etti.

Operasyonda 120 bin dolar, 80 bin avro, 500 bin dolar değerinde 9 lüks saat ve 15 şirket, 10 araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: