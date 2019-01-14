Sakarya, Bozüyük-Adapazarı doğal gaz ana dağıtım hattında yangın çıktı. Patlama sesi bölgede paniğe neden oldu. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, patlamanın heyelan sebebiyle hattın kopması sonucu oluştuğu, bildirildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan doğal gaz hattında patlama meydana geldi.



Bözüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.



Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, açıklama yaptı. Nayir, " Yangının heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.



Ardından BOTAŞ'tan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın heyelan sebebiyle hattın kopması sonucu oluştuğu ifade edildi.



Yetkililer yangının kontrol altına alındığını bildirdi.



BOTAŞ: Doğal gaz kesintisi olmayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, kazanın bu sabah 07.30'da gerçekleştiği aktarıldı.



Kazanın Değirmendere köyü kırsalında meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır."