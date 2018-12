Sakarya'nın Geyve ilçesinde çekicinin ezerek öldürdüğü öne sürülen otomobil sürücüsünün eşi Sibel M, "Hiç günahı yokken bir korna çalmayla adam öldürülüyorsa başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hiç sokağa çıkmayalım o zaman. İnsan canı bu kadar basit değil." dedi.

Eşiyle yaşadıkları o günü gazetecilere anlatan Sibel M. (36), 15 Aralık Cumartesi gecesi Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin oradan Artvin Sanayi Sitesi'ne doğru girdiklerini, bu sırada çekicinin çorbacının önünde geri manevra yaptığını anlattı.



Çekicinin çarpmaması için eşinin kornaya bastığını aktaran Sibel M, "Oradan 'Niye korna basıyorsunuz?' diye bağırmaya başladılar. 4-5 kişi koşarak geldi. 'Bizim keyfimizi niye bozuyorsunuz?' diye bir tabirle eşimi aşağı çekip, kapıya sıkıştırıp hep birlikte darbetti. Aracın camlarına vurdular, yumrukladılar. Eşim de 'Eşim yanımda, yarın görüşürüz.' dedi. Eşimi çektim araca, bastı gaza. Dümdüz yola doğru gittik." diye konuştu.



"En ağır şekilde yargılanmasını istiyorum"



Daha sonra çekicinin selektör yaparak arkalarından geldiğini gördüğünü belirten Sibel M, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşim, 'Başımıza iş alacağız herhalde bu akşam. Düz yol, gaza basıyım, onları geçeriz.' dedi. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Aracımız da çok iyiydi, bize nasıl yetiştiler, nasıl oldu inanın bilmiyorum. İlk manevra yaptı, bir şekilde kurtulduk. Mavi araçla arka taraftan geliyorlar. Mavi araç ve çekici her taraftan bizi sıkıştırdı. Daha sonra çekici önümüze kırdı. Benim oturduğum taraftan kaç kere vurdu, hatırlamıyorum. Sadece eşim değil burada, araçta ben de vardım. Benim tarafımdan vurup bizi bariyerlere sıkıştırdılar. O can havliyle eşim araçtan çıktı. Araçtan çıkınca çekici geri geri gelip eşime vurdu, eşim çekicinin üstüne düştü. Daha sonra eşim can havliyle kalktı, 'Neden böyle oluyor?' diye şoförü durdurmaya çalıştı. Oraya kalmadan çekici gaza bir bastı, eşimi önden alıp arkadan geriye verdi. Gözümün önünde yere düştü. Diyecek bir şey bulamıyorum. Adalete güveniyorum, sığınmak istiyorum. Tek kişi değil, bunların hepsi azmettirici. Beşinin de en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Benim canım nasıl yandıysa onların da canının yanmasını istiyorum."



"İnsan canı bu kadar basit değil"



Basında çıkan bazı haberlerin yanlış olduğunu söyleyen Sibel M, olayı kendisinin görüp bizzat yaşadığını dile getirdi.



Sibel M, olay yaşandığı sırada kendisinin de dışarıda olduğunu, o sırada polisi aradığını ancak jandarmaya yönlendirildiğini belirterek, "Belki zamanında biri gelmiş olsaydı, bunlar durdurulabilirdi. Çoğu şeyde ihmal var. Herkes doğru şekilde işini yapsa bu şekilde olmaz." dedi.



Sibel M, 2,5 yıllık evli olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Birlikte hayallerimiz vardı. Yaşamayan anlayamaz. Herkese çok tuhaf, saçma gelebilir ama inanın herkesin bu acıyı anlaması için yaşaması gerekiyor. İnşallah herkes en ağır şekilde cezasını alır. Tek kişi suçlu değil, hepsi suçlu. Hepsinin en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Her şey benim gözümün önünde oldu. Yaşadıklarım kolay değil, atlatmak zorundayım, biliyorum. Ayakta durmak zorundayım. Geçmeyecek biliyorum ama Allah kimseye yaşatmasın. Bu kadar hainlik olamaz. Canilik, başka hiçbir şey değil. Hiç günahı yokken bir korna çalmayla adam öldürülüyorsa başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hiç sokağa çıkmayalım o zaman. İnsan canı bu kadar basit değil."



Arifiye 4. Sanayi Bölgesi'nde önceki gece saatlerinde 54 FS 511 plakalı otomobilin sürücüsü F.M. (38) ile 54 ED 656 plakalı çekici sürücüsü H.K. arasında tartışma çıkmış, Şerefiye Mahallesi mevkisinde H.K. aracıyla otomobil sürücüsünü ezmişti.



Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.M, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.K, dün sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.