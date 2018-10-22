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Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi! 145 kişi...

Arifiye ve Kocaali ilçelerinde 145 kişi ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi! 145 kişi...

Sakarya'nın Arifiye ve Kocaali ilçelerinde 145 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Arifiye ve Kocaali ilçelerindeki düğün salonlarında yemek yiyen 145 kişide bir süre sonra ishal ve kusma şikayeti görüldü.

Arifiye'de rahatsızlanan 135 kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlardan 133'ünün taburcu edildiği, 2'sinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında olduğu öğrenildi.

Kocaali ilçesinde ise ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 10 vatandaşın tedavilerin ardından taburcu edildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #gıda zehirlenmesi
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