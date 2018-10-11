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Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

 Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı

 Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Alınan bilgiye göre, üniversite kız öğrenci yurdunda kalan 8 kişide, akşam yemeğinin ardından ishal ve kusma şikayeti görüldü.

Öğrenciler, haber verilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bir süre sonra aynı şikayetlerin görüldüğü 20 öğrenci daha hastanelere kaldırıldı.   

Öğrencilerden 14'ü ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren diğer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan yurda özel bir şirket tarafından getirilen yemeklerden numune alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya
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