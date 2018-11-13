banner999
Terör hedeflerine hava harekatı
Terör hedeflerine hava harekatı
ABD yaptırımlarının arka planı
ABD yaptırımlarının arka planı
İZBAN'da grev ilanı asıldı
İZBAN'da grev ilanı asıldı
SMA hastalarının aileleri nöbette
SMA hastalarının aileleri nöbette

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden Abdullah Karacan açıklaması

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden Abdullah Karacan açıklaması

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Karacan'ın saat 12.00 civarında, ilçedeki fabrikanın bahçesinde bulunan sendika temsilciliği binasında başından vurulduğu, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Olayda, sendikanın mali sekreteri Mustafa Sipahi ile sendika temsilcisi Osman Bayraktar'ın hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı ve aynı hastanede tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan olay yeri incelemesi ve tahkikatlar neticesinde, şahsın (şüpheli) fabrikada işçi olarak çalışan S.U olduğu, iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileri ile tartışma yaşadığı, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şüpheli S.U olayda kullandığı silahla bindiği ticari taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir." 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #disk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.