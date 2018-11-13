Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden, DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, Karacan'ın saat 12.00 civarında, ilçedeki fabrikanın bahçesinde bulunan sendika temsilciliği binasında başından vurulduğu, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği anımsatıldı.



Olayda, sendikanın mali sekreteri Mustafa Sipahi ile sendika temsilcisi Osman Bayraktar'ın hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı ve aynı hastanede tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan olay yeri incelemesi ve tahkikatlar neticesinde, şahsın (şüpheli) fabrikada işçi olarak çalışan S.U olduğu, iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileri ile tartışma yaşadığı, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Şüpheli S.U olayda kullandığı silahla bindiği ticari taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir."



