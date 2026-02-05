Sakarya Hendek Kadın Cezaevi'nde yangın: 11 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın, 4 Şubat 2026 günü saat 22.00 sıralarında kurumun depo kısmında meydana geldi.

Yangın, olay yerine hızla ulaşan kurum personeli ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edildi. Olayda hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personelin bulunmadığı kaydedildi.

CTE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.