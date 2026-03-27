Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Sakarya’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 kişi sınır dışı edildi.
Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiklerine dair bilgiler bulunan Irak uyruklu şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.