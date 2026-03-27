Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Sakarya’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 kişi sınır dışı edildi.

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiklerine dair bilgiler bulunan Irak uyruklu şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

İran’dan ABD ve İsrail bağlantılı sanayi şirketlerinin çalışanlarına “derhal terk edin” çağrısıİran’dan ABD ve İsrail bağlantılı sanayi şirketlerinin çalışanlarına “derhal terk edin” çağrısıGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Sakarya’da DEAŞ operasyonu:
Resmi internet sitesinden veri çalındı
4 cezaevi aracı birbirine girdi: 6 jandarma yaralı
Türkiye'nin ilk 5G destekli akıllı yolu test aşamasında
Bakan Kurum BM üst düzey yönetimiyle buluştu
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Belediye başkanı Özkan Yalım 11 kişi gözaltına alındı
Kripto vergisinde Meclis freni
İsrail, personel krizini çözemezse ordusu çökecek
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 350 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı!
Tarım Kredi Market'te bu hafta sonu hangi ürünler indirimde? Tarım Kredi Market'te bu hafta sonu hangi ürünler indirimde?
Meteorolojik uyarı: Yarın 45 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteorolojik uyarı: Yarın 45 ilde sağanak yağış etkili olacak
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!