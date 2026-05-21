Sakarya'da dehşet! Eşini katlettiği bıçakla kendi yaşamına da son verdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen aile içi şiddet olayı, iki kişinin ölümü ve bir çocuğun yaralanmasıyla sonuçlandı. Kocaali'ye bağlı Alandere Mahallesi 536 Sokak'taki bir evde yaşanan olay, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Fatih Y. (44) ile eşi Alev Y. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Y., eşi Alev Y.'yi bıçaklayarak katletti.

Fatih Y.’nin daha sonra aynı bıçakla boğazını keserek yaşamına son verdiği belirtildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI TABLOYU TESPİT ETTİ

İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Fatih Y. ve Alev Y. çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

EVDEKİ ÇOCUKLARDAN BİRİ YARALANDI

Dehşet anlarında evde bulunan çocukların durumu da netleşti. Olay sırasında evde bulunan iki çocuktan birinin yaralandığı, diğer çocuğun ise yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı çocuğun tedavisi sürerken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.