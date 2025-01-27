Sakaryaspor Manisa FK Maçını canlı izle!

TFF 1. Lig maçında heyecan! Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı da yer alıyor...

Sude İnak Sude İnak
Sakaryaspor Manisa FK Maçını canlı izle!
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TFF 1. Lig karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Sakaryaspor ile Manisa FK takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı da merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Sakaryaspor Manisa FK maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgilileri...

SAKARYASPOR MANİSA FK KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig maçında Sakaryaspor ile Manisa FK takımları 27 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da karşı karşıya gelecek.

SAKARYASPOR MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor Manisa FK karşılaşması TRT SPOR kanalı üzerinden aşağıdaki link aracılığıyla canlı aktarılacak.

https://www.tabii.com/tr/live-channels/187108

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