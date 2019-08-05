Sözlü anlaşma sağlandı
Sözlü anlaşma sağlandı
Özersay'dan görüşme öncesi tarihi uyarı
Özersay'dan görüşme öncesi tarihi uyarı
Hindistan'dan flaş hamle
Hindistan'dan flaş hamle
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

'Sakın açmayın' yazılı çuvalda 5 el bombası ve lav silahı bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir binanın önüne bırakılmış "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuvala sarılı 5 el bombası ve lav silahı ele geçirildi.

'Sakın açmayın' yazılı çuvalda 5 el bombası ve lav silahı bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki bir binanın önünde üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazısı bulunan çuval olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bomba imha uzmanı ekiplerinin sevk edildiği bölgede, güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerce yapılan incelemede 5 el bombası ile bir lav silahının çuvala sarılı olarak bırakıldığı belirlendi.

İncelemenin ardından el bombaları ve lav silahı, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.