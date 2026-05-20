Sakın bu mesajlara tıklamayın! Ticaret Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi dijital ve finansal dolandırıcılık uyarısı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların dini hassasiyetlerini hedef alan sahte kurban bağışı ve yardım toplama taleplerinde artış yaşanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, dolandırıcıların doğrudan telefon aramalarıyla bağış topladığı veya "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" şeklindeki kısa mesajlar üzerinden tuzaklar kurduğu ifade edildi.

HGS VE GEÇİŞ İHLALİ TUZAĞINA DİKKAT

Bayram tatili süresince kişisel araçlarıyla şehirler arası seyahat edecek olan vatandaşlar da siber dolandırıcıların birincil hedefleri arasında yer alıyor. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ödemelerini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, sahte ödeme sayfaları aracılığıyla vatandaşları mağdur etmeye çalışıyor. Bakanlık, bu dolandırıcılık yöntemini şu sözlerle açıkladı: "Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır. Gönderilen kısa mesajlarda 'geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır."

Bakanlık, dönemsel fırsatları ve yüksek kazanç vaatlerini kullanan dolandırıcılara karşı alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı: "Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır. Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmi kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir."

"KREDİNİZ HAZIR" DİYEREK HESAPLARI BOŞALTIYORLAR

Dijital mecralarda 'oltalama' (phishing) olarak adlandırılan yöntemler de bayram öncesi sıkça karşılaşılan tehlikeler arasında bulunuyor. Tüketicilere gönderilen "Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız", "Dosya masrafları iade ediliyor" veya "Devlet destekli krediniz hazır" şeklindeki bağlantılar aracılığıyla cihazlara zararlı yazılımlar yükleniyor. Bu sayede dolandırıcılar, kullanıcıların bankacılık bilgilerine erişim sağlıyor. Dijital ortamlarda ürün veya hizmet satın alımlarında kişisel hesaplara para transferi yapmak yerine güvenli ödeme sistemlerinin tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bilinmeyen numaralardan veya elektronik postalardan gelen şüpheli bağlantılara tıklanmaması gerektiğini hatırlatan yetkililer, banka arayüzlerinin taklit edilebildiğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamada "Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı." ifadelerine yer verildi.

OYUN PLATFORMLARI ÜZERİNDEN ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Dolandırıcılık faaliyetleri farklı yaş gruplarına yönelik özel taktiklerle uygulanıyor. İleri yaş grubundaki bireyler panik ve telaş yaratan telefon aramalarıyla tuzağa düşürülmeye çalışılırken, gençler sosyal medya üzerinden hedef alınıyor. Özellikle küçük yaştaki kullanıcıların karşı karşıya kaldığı tehlikelere karşı ebeveynlere uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Özellikle oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılığı amacıyla küçük yaştaki kullanıcıların hedef alınması ve bağımlılığa yol açabilecek algoritmalar kullanılması nedeniyle ebeveynlerin temkinli olması önem taşımaktadır. Bakanlığımız, diğer tüketici işlemlerinde olduğu gibi finansal işlemlerde de tüketicilerimizi koruyucu tedbirleri almakta, denetimde öncelikli alanlar belirlenerek tüketici mağduriyetlerini önlemeye devam etmektedir."