Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz ekibinin yaptığı uluslarası telefon görüşmelerinin, Türkiye'nin elinde olduğu belirtildi. Bu arada Suudi Arabistan'a soruşturmaya yönelik çağrı yapıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıçı cinayetine ilişkin ayrıntılar ve cesedin nerede olduğuna dair yürütülen araştırmalar devam ediyor.



Suudi Başsavcının hazırladığı iddianameyi yeterli bulmayan Ankara, cinayete ilişkin yeni bilgiler paylaştı.



En dikkat çeken detay ise Türkiye'nin elinde cinayete ilişkin ses kaydı olması.



Yabancı devlet başkanlarına da dinletilen ses kaydının yanı sıra Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ekibin infaz ekibinin, cinayet sonrası yaptığı uluslararası telefon görüşmelerinin de Türkiye’nin elinde olduğu iddia edildi.



Bu arada Washington Post gazetesi soruşturmaya yönelik çağrı yaptı. Gazetede yayımlanan bir makalede "Olayın bir an önce çözülmesi gerekiyor" ifadesine yer verildi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise "Londra’nın Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmanın uluslararası kurallara uygun bir şekilde devam ettirilmesini umduğu" belirtildi.



Öte yandan cinayetin kesinleşmesinin ardından Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, babası için Medine'deki Mescid-i Nebevi'de gıyabi cenaze namazı kıldırdı.



ulusal.com.tr