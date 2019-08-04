Salda Gölü çevresine bariyer

Son dönemde Millet Bahçesi projesiyle gündeme gelen Salda Gölü'nde tartışmalar bitmiyor. Burdur Valiliği gölün çevresini koruma amaçlı ahşap bariyerlerle çevirdi.

Türkiye'nin Maldivileri olarak bilinen Salda Gölü, Millet Bahçesi projesiyle gündemde.



Son dönemlerde turist akınına uğrayan Salda Gölü'nde Burdur Valiliği koruma amaçlı tedbirler aldı. Göl kıyısına araçlar girişlerini önlemek amacıyla ahşap bariyer sistemi kurdu.



Beyaz Adalar Bölgesi'nde izinsiz olarak kurulmuş her türlü geçici yapı ve konteyner türü unsurlar kaldırıldı.



Valiliğin yaptığı açıklamada amaçlarının göl çevresindeki düzensiz alan kullanımını önlemek olduğu vurgulandı.



Bu yıl özel koruma bölgesi ilan edilen Salda Gölü çevresinde kafeterya, büfe, duş ve giyinme-soyunma kabinleri gibi hizmetler faaliyete girmişti.





ulusal.com.tr