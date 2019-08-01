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Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. Açık yapulan ihalede 7 firma teklif verdi. Kazanan firma belli olduktan sonra "millet bahçesinin" yapımına başlanacak.

Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Tepkilere rağmen Burdur Salda Gölü'nde yapılacak Millet Bahçesi için ihale gerçekleştirildi. 

TOKİ'nin yaptığı ihaleye 7 firma girdi. Teklifler değerlendirmeye alındı. 

İhalenin ayrıntılarını TOKİ açıkladı. Sosyal donatılar kumsala 300 metre mesafede yer alacağı belirtildi. 

Millet Bahçesi ihalesinin Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek ve ziyaretçi tahribatını azaltmak için yapıldığı savunuldu. 

Değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacağı kaydedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #burdur
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