Saldırganın atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırının failinin, olaydan iki gün önce emniyet poligonunda atış yaptığının ortaya çıkmasının ardından poligon görevlisi polis memuru M.Y. görevden uzaklaştırıldı.

Saldırganın atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, olayın faili olan İ.A.M.'nin saldırıdan iki gün önce, 13 Nisan 2026 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonu'nda babası Uğur Mersinli ile birlikte atış talimi yaptığını tespit etti.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu’nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldırı olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M. ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi polis memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

