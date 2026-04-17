Saldırganın babası Mersinli'nin geçmişte uluslararası dolandırıcılık davasında yargılandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan ve olay sırasında kendisi de hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli'nin adli geçmişine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

400 İŞ ADAMINI KAPSAYAN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN DOSYASI

Dava tutanaklarına yansıyan bilgilere göre süreç, 1996 yılında A.B. (54) isimli şahıs tarafından kurulan bir şirket üzerinden yürütülen şüpheli faaliyetlerle başladı. Kurulan bu şirket aracılığıyla 100 Alman ve 300 Türk iş adamının toplamda yaklaşık 1 milyon TL (Eski TL ile 1 trilyon) dolandırıldığı belirlendi. Gelen şikayetler ve tespitler üzerine konuya ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uluslararası dolandırıcılık davası açıldı.

O DÖNEMKİ EMNİYET AMİRİ MERSİNLİ AÇIĞA ALINMIŞ

Açılan kapsamlı dolandırıcılık davasında toplam 9 kişi yargılandı. Yargılanan isimler arasında, o dönem emniyet amiri rütbesiyle görev yapan Uğur Mersinli de yer aldı. Yargılama süreci devam ederken Mersinli'nin açığa alındığı belirlendi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonunda ise Uğur Mersinli'nin üzerine atılı suçlamalardan suçsuz bulunduğu ve alınan beraat kararının ardından emniyet teşkilatındaki mesleğine geri döndüğü öğrenildi.