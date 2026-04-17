Saldırganın babası Mersinli'nin geçmişte uluslararası dolandırıcılık davasında yargılandığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli'nin geçmişteki dava dosyası gün yüzüne çıktı.

Simge Sarıyar
Kahramanmaraş'ta bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan ve olay sırasında kendisi de hayatını kaybeden İsa Aras Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli'nin adli geçmişine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

400 İŞ ADAMINI KAPSAYAN 1 MİLYON LİRALIK VURGUN DOSYASI

Dava tutanaklarına yansıyan bilgilere göre süreç, 1996 yılında A.B. (54) isimli şahıs tarafından kurulan bir şirket üzerinden yürütülen şüpheli faaliyetlerle başladı. Kurulan bu şirket aracılığıyla 100 Alman ve 300 Türk iş adamının toplamda yaklaşık 1 milyon TL (Eski TL ile 1 trilyon) dolandırıldığı belirlendi. Gelen şikayetler ve tespitler üzerine konuya ilişkin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uluslararası dolandırıcılık davası açıldı.

O DÖNEMKİ EMNİYET AMİRİ MERSİNLİ AÇIĞA ALINMIŞ

Açılan kapsamlı dolandırıcılık davasında toplam 9 kişi yargılandı. Yargılanan isimler arasında, o dönem emniyet amiri rütbesiyle görev yapan Uğur Mersinli de yer aldı. Yargılama süreci devam ederken Mersinli'nin açığa alındığı belirlendi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonunda ise Uğur Mersinli'nin üzerine atılı suçlamalardan suçsuz bulunduğu ve alınan beraat kararının ardından emniyet teşkilatındaki mesleğine geri döndüğü öğrenildi.

Saldırganın atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldıSaldırganın atış yaptığı poligon görevlisi polis memuru görevden uzaklaştırıldıGündem
Popstar yarışması ile tanınmıştı: Müzisyen Rıza Tamer Şişman hayatını kaybettiPopstar yarışması ile tanınmıştı: Müzisyen Rıza Tamer Şişman hayatını kaybettiKültür Sanat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş okul saldırısı
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Çocuk suçlarında aile sorumluluğu gündemde
MİT'ten 9 ilde siber suç şebekesine operasyon
"Türk dünyası ile iş birliği stratejik önem taşıyor"
Samsun merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda KOOP Market’te hafta sonu fırsatları başladı! 17-19 Nisan indirimli ürünler raflarda
Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç! Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?