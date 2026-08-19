"Saldırı demokrasiyi hazmedemeyenlerden" demişti: Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Güngen'in gözaltına alınmaksızın Emniyet Müdürlüğüne çağrılması talimatını verdi.

"DEMOKRASİYİ HAZMEDEMEYENLER" AÇIKLAMASI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, "Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında resen soruşturma başlattı.