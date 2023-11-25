Saldırı Girişimleri Cezasız Kalmadı: 649 Terörist Etkisiz
Mehmetçik, 15 Ağustos-23 Kasım tarihleri arasında, Suriye harekat alanındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 649 teröristi etkisiz hale getirdi.
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını dünyada eşi benzeri bir hassasiyet ile gerçekleştiren Mehmetçik, Suriye harekat alanında görevine başarıyla devam ediyor.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, harekat alanında ve hudut karakollarında inceleme ve denetleme yaptı. Görevli personelle görüşen Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak, alınan tedbirlere yönelik talimat verdi.
Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH), Zeytin Dalı Harekâtı (ZDH), Barış Pınarı Harekâtı (BPH) ve Bahar Kalkanı Harekâtını (BKH) dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet ile gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik, Suriye harekât alanında görevine başarıyla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2023
Kara Kuvvetleri… pic.twitter.com/3d2y8wUJlG