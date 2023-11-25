Saldırı Girişimleri Cezasız Kalmadı: 649 Terörist Etkisiz

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını dünyada eşi benzeri bir hassasiyet ile gerçekleştiren Mehmetçik, Suriye harekat alanında görevine başarıyla devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, harekat alanında ve hudut karakollarında inceleme ve denetleme yaptı. Görevli personelle görüşen Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak, alınan tedbirlere yönelik talimat verdi.