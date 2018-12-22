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Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait silah, mevzi ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #saldırı #terör
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