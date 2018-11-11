Şehitler memleketlerine uğurlandı
Şehitler memleketlerine uğurlandı
Erdoğan, Trump ile görüştü
Erdoğan, Trump ile görüştü
Üç bölge için yağış uyarısı
Üç bölge için yağış uyarısı
Anıtkabir geç saatlere kadar ziyaretçilerle doldu
Anıtkabir geç saatlere kadar ziyaretçilerle doldu

Saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı

Saldırı hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı

Mersin'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, Fas uyruklu bir IŞİD mensubunun Tarsus ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tarsus'taki adrese düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen zanlı ile yanındaki bir kişi yakalanarak Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, yanında yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ışid #Mersin #Fas
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.