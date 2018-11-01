Irak kuzeyi Gara ve Zap bölgelerine 01 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.



Harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist de etkisiz hale getirildi.



