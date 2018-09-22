Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat kapsamında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.