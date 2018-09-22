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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat kapsamında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hava harekatı #ırak #tsk
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