Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.



Harekat neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerince terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.