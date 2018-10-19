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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince terörle mücadele harekatı kapsamında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #saldırı #pkk #operasyon
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