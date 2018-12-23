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Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabı üzerinden yapıldı. Yapılan açıklamada terör örgütüne ait sığınak ve mağaraların imha edildiği bildirilirken 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir


Kaynak: AA
Etiketler; #hakurk #operasyon #tsk
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