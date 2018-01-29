banner968
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Almanya'da 'Afrin' protestosuna gurbetçiler müdahale etti
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün
Çok büyük cezası var! Yapan yandı
Çok büyük cezası var! Yapan yandı

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedef imha edildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait 8 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında teröristlere ait sekiz hedef imha edildi. 

TSK tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi. 

Açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üslerinde döndüğü belirtildi. 

Etiketler; #Irakın kuzey
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.