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Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait barınak ve silah mevzileri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri bombalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap Bölgesine düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait silah mevzi ve barınaklar imha edildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ait barınak ve silah mevzileri imha edildi

Irak'ın Zap bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzileri hava harekatıyla imha edildi.

PKK kampı vuruldu, örgüt bir darbe daha aldı.

Türk savaş uçakları, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristleri etkisiz hale getirmek için havalandı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ateş altında alındı. Barınak, sığınak ve silah mevzi olmak üzere çok sayıda hedef yerle bir edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, üslerine emniyetle geri döndü.



ulusal.com.tr

 


Kaynak: AA
Etiketler; #zap bölgesi #ırak
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