Saldırı Altındaki Gazze'de Ölü Sayısı Artıyor

Filistin direnişi ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. Siviller üzerinde yasaklı fosfor bombası kullanan İsrail güçleri, hastaneleri ve okulları vuruyor.



İsrail uçakları, son olarak Gazze'nin orta kısmında yer alan ve yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. El-Ehali Hastanesi'ni bombalayan İsrail, kentin kuzeyindeki 22 hastanenin boşaltılması için de çağrı yaptı.



Gazze Şeridi'nde İsrail 10 günde 2 bin 750 Filistinliyi katletti. 9 bin 700 kişi İsrail saldırılarında yaralandı. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, binden fazla kişinin enkazlarında kaldığını açıkladı.



İsrail’in saldırılarından gazeteciler de nasibini alıyor. Gazze’de şu ana kadar 11 gazeteci, İsrail’in hava bombardımanlarında hayatını kaybetti. 20'den fazla basın mensubu yaralanırken, 2 gazetecinin de kayıp olduğu bildirildi.



Birleşmiş Milletler, Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda, yerinden edilmiş en az 400 bin Filistinlinin bulunduğunu bildirdi. Kentte artık insani yardım sağlayamadıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in, yardımların ulaştırılması için yapılan müzakerelere katılmak üzere Mısır'a gideceği açıklandı.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin halkının "özgürlük ve onur hakkı ile uluslararası kararlara uygun şekilde başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını istediğini" söyledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran ve Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı. Netanyahu, Meclis’te yaptığı konuşmada "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın, bedeli ağır olur” ifadelerini kullandı.