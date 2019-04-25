Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşıladı. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Tokalaşma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından ilk temas oldu

Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.



Tokalaşma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından ilk temas oldu.



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.



Törene katılan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de tokalaştı.



ulusal.com.tr

