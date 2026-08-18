Saldırıya uğrayan Melih Meriç'in sağlık durumu nasıl? Yeni Parti'den açıklama geldi

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili, "Vekilimiz ameliyattan çıktı, hayati tehlikesi yok. Bu olay makam, mevki peşinde koşanların demokrasiye yönelik saldırısı" dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Saldırıya uğrayan Melih Meriç'in sağlık durumu nasıl? Yeni Parti'den açıklama geldi
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Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, Milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Güngen, "Vekilimiz az önce ameliyattan çıktı. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Şu an bu gece yoğun bakımda yatacak, yarın da özel odaya alınacak. Durumu iyi. Şu an uyutuluyor. Ameliyattan çıktı, yarın da normal odaya geçecek. Bu gece yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

"MAKAM, MEVKİ PEŞİNDE KOŞANLARIN DEMOKRASİYE YÖNELİK SALDIRISI"

Güngen, "Maalesef bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yeni partimiz umutsuzların umudu, çaresizlerin çaresidir. Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Makam mevki peşinde koşanların maalesef hesapları bitmiyor. Ama biz örgütümüzle dimdik ayaktayız, partimizi iktidara taşıyacağız. Gaziantep'te de birinci parti yapacağız. Bu saldırı bizi daha da kamçılayacak. Daha da çok çalışacağız. Daha da hep beraber örgüt olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz ve burada birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız. Teşkilat Başkanımız, Örgüt Başkanımız aradı. Onlara da gereken bilgileri verdim" diye konuştu.

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