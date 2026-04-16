Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yargı süreci başlatıldı. Kahramanmaraş’ta bir okula yönelik yapılan saldırının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı verildi.

İKİ AYRI SUÇLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Salih Gergerlioğlu’na iki farklı suçlama yöneltildi. Gergerlioğlu'nun, kamuoyunda infiale yol açan okul saldırısı sonrası yaptığı dijital paylaşımlar nedeniyle ‘korku ve panik yaratma’ ile ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarını işlediği iddia edildi.

Yapılan incelemeler ve adres tespit çalışmaları sonucunda Salih Gergerlioğlu’nun yurt dışında bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine adli makamlar, şüphelinin ifadesinin alınabilmesi ve yargı sürecinin işletilebilmesi için hakkında yakalama kararı çıkardı.