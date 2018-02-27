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Salih Müslim hakim karşısında! İşte ilk fotoğrafları

Terör örgütü PYD-PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim, Prag'da mahkemeye çıkarıldı. Müslim'in ilk fotoğrafları basına yansıdı

Salih Müslim hakim karşısında! İşte ilk fotoğrafları

Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD-PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslim, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.

Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslim'in duruşması Türkiye saati ile 13:00'da başladı.

Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.



Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.

Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.

Terör örgütü PYD-PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.




Kaynak: AA
Etiketler; #prag #pkk #pyd #salih muslim
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