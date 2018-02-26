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Salih Müslim hakkında yeni karar - Son dakika haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle PYD'nin eski lideri Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılık yakalama kararının iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Salih Müslim hakkında yeni karar - Son dakika haberleri

Çekya'da yakalanan PYD'nin eski lideri Salih Müslim hakkında yeni bir yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki vergi dairesine yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında Müslüm'ün de bulunduğu 32 örgüt yöneticisi hakkında tutuklama kararı talep etti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, değerlendirme sonucunda talebi kabul etti. 

Hakimliğin 21 Şubat'ta verdiği kararda, şüphelilerin uzun süredir yurt dışında bulunduğu, terör örgütünün önde gelen sorumlularından olduğu ifade edildi.

Yurt dışında olan suçluların ancak INTERPOL vasıtasıyla yakalanabilecekleri anlatılan kararda, uzun süredir yurt dışında olan şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair tutuklamayı gerektirecek deliller bulunduğu belirtildi. 

Müslüm ve 32 örgüt yönetici "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile suçlanıyor. 

Öte yandan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bigalı Prag'da gözaltına alınan Müslim'in bugünkü duruşmasının yarına ertelendiğini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #salih muslim #ankara
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