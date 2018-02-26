Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in duruşmasının yarına ertelendiğini ifade etti

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, Habertürk TV canlı yayınında terör örgütü elebaşlarından Salih Müslim'in Prag'da gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu



Bigalı şunları söyledi:



"Salih Müslim yetkili makamlarımızca bir süredir kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü lideriydir. Hakkında Interpolümüz kırmızı bülten yayınlamıştı. Şüphelinin 24 Şubat'ta Prag'a geldiği tespit edildi. Bunun üzerine 24 Şubat'ta Çek polisi tarafından gözaltına alındı.



Bugün yargı önüne çıkarılması bekleniyordu ancak bugünkü duruşma evrakların mahkemece incelenebilmesi için yarına ertelendi. Mahkeme Salih Müslim'in tutuklanması veya serbest bırakılması kararını verecek. Umudumuz tutuklama kararı verilmesi. Biz bu kişinin geçici tutuklanması talebini ilgili makamlara ilettik. İlk adımımız 40 gün süreyle, geçici tutuklanması. Bu talebimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün ülkelerde olduğu gibi Çekya'da da mahkemeler bağımsızdır. Ancak beklentimiz bu terörist liderin tutuklanması."



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